Volkswagen T-Roc schemert door Ook de 'Virtus' laat zich zien

Volkswagen liet in 2014 al weten met de T-Roc een compacte cross-over op de markt te willen brengen. In een presentatie van Volkswagen zelf is de productieversie opgedoken.

Volkswagen laat een computertekening zien van de definitieve T-Roc, een ietwat onduidelijke afbeelding waarop de contouren zichtbaar worden van de cross-over op basis van de volgende generatie Polo.

De T-Roc lijkt, in tegenstelling tot de gelijknamige concept-car die in 2014 is gepresenteerd, meer een kleine versie van de Tiguan te worden. De nieuwe compacte cross-over komt terecht in een segment waarin Volkswagen tot op heden niet actief was: dat van de B-segment cross-overs. Voor het eerst mikken de mannen uit Wolfsburg op auto's als de Renault Captur en Nissan Juke. Op motorenvlak verwachten we de driecilinder 1.0 TSI als basismotor. Op termijn verschijnen mogelijk ook een GTE en misschien zelfs een volledig elektrische versie.

De T-Roc is niet de enige nieuweling die digitaal om de hoek komt kijken. Zo vangen we ook een glimp op van de Virtus, een compacte sedan voor groeimarkten die in als eerste op de Braziliaanse markt verschijnt. Aldaar zal hij de Voyage, de sedanversie van de Gol, waarschijnlijk gaan opvolgen.