Volkswagen Sedric 'taxi van de toekomst' Conceptauto voor hele Volkswagen Group

In Genève verrast de Volkswagen Group met de Sedric Concept. Een volledig autonoom voertuig dat ontwikkeld is vanuit alle merken.

De Volkswagen Group persavond draait inmiddels op volle toeren op de Autosalon van Genève. Het meest recente nieuws is de Sedric Concept. De volledig zelfrijdende auto laat Volkswagen's toekomstvisie op stadsvervoer zien.



De Sedric biedt plaats aan vier personen, die helemaal niks hoeven te doen. Het enige wat inzittenden door moeten geven, is hun bestemming. Dat kan dan via een app, of met via spraakbediening. Uiteraard is de Sedric volledig elektrisch. Elke vorm van conventionele besturing ontbreekt, de auto vogelt het - in theorie - allemaal zelf uit. De Sedric blikt vooral vooruit op openbaar vervoer van de toekomst, maar volgens Volkswagen is de Sedric ook te personaliseren voor particulieren die er zelf één willen. De naam komt overigens voort uit een samentrekking van Self DrivingCar.



Zoals je kunt zien, zit er geen Volkswagen-logo op de Sedric. Daar is een goede verklaring voor: het is zoals gezegd een conceptauto namens het hele concern. CEO Matthias Muller geeft verklaart dat we in de komende jaren meer van dit soort auto's van de Volkswagen Group mogen verwachten.