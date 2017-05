Slideshow

Volkswagen pakt uit aan de Wörthersee GTI Treffen podium voor twee conceps

Morgen gaat het GTI Treffen aan de Oostenrijkse Wörthersee van start. Geheel volgens traditie neemt Volkswagen één of meerdere bijzondere spierbundels mee. Dit jaar zijn dat de GTI First Decade Concept en de GTE impulsE Estate Concept.

Een dertien koppen tellende groep trainees van Volkswagen heeft zich de afgelopen maanden beziggehouden met de ontwikkeling van de GTI First Decade Concept, op het oog een van een two-tone lak voorziene Golf GTI. Toch is er meer aan de hand.

Achter de kleurrijke koets en onder het van een wel heel uitgebreid audiosysteem voorzien interieur houdt zich namelijk bijzondere techniek schuil. De GTI First Decade Concept beschikt namelijk over een hybride aandrijflijn die maar liefst 415 pk sterk is. De brandstofmotor drijft de voorwielen aan, terwijl de 16 pk sterke elektromotor zich bemoeit met de achteras. Leuk foefje: de auto kan zowel alleen van de brandstofmotor als van de elektromotor gebruik maken. In het laatste geval is de GTI dus, hoewel even, een achterwielaandrijver.

GTE EstatE impulsE

De tweede Wörthersee-deelnemer is de GTE Estate impulsE. De tot 225 pk sterke GTE omgebouwde Golf Variant, normaal gesproken is alleen de hatchback als plug-in leverbaar, draagt een matte lak waar de kleuren Oryx White, Apassionata Blue, Anthracite, Hallmark, en St. James Red en verwerkt zijn. Opvallend verschil met de reguliere GTE: de impulsE beschikt over een 16.8 kWh groot accupakket in plaats van een 8,8 kWh groot exemplaar zoals in de reguliere Golf GTE.