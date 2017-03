Slideshow

'Volkswagen mag diesels alsnog verkopen in VS' Na update mogen 67.000 auto's alsnog de weg op

In september 2015, direct na het uitbreken van wat al snel bekend zou staan als ‘dieselschandaal’, stopte Volkswagen met de verkoop van dieselmodellen in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft nu toestemming om die auto’s alsnog te verkopen.

Voordat daartoe mag worden overgegaan, krijgen de auto's die in 2015 op de dealerterreinen werden gehouden een software-update, meldt Automotive News. Persbureau Reuters bevestigt dat Volkswagen toestemming heeft van het Amerikaanse milieu-agentschap EPA om tot 67.000 auto's van modeljaar 2015 alsnog te verkopen. In de praktijk lijkt het voordeel van die 'go' echter kleiner dan gedacht, want slechts 12.000 van die auto's staan daadwerkelijk op een dealerterrein te wachten op groen licht. Nieuwe diesels verkoopt Volkswagen in de VS niet meer en dat zal voorlopig ook zo blijven.

Vooralsnog gaat het dus om een relatief klein aantal auto's, maar volgens Automotive News zal de goedkeuring 'uiteindelijk' ook gaan gelden voor de duizenden auto's die Volkswagen in 2016 op last van de Amerikaanse overheid heeft teruggekocht van klanten. Wat daarvoor precies moet gebeuren, is op dit moment niet duidelijk. De teruggekochte exemplaren staan op dit moment rijen dik op grote, tot voor kort ongebruikte parkeerterreinen. YouTuber 'Jacuzzibusguy' filmde de opslag bij het Silverdome-stadion in Pontiac in Michigan met zijn drone. De beelden geven de omvang van Volkswagens probleem goed weer: