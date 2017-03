Slideshow

Volkswagen kort beloningen top Matthias Müller krijgt meer

Volkswagen heeft in de nasleep van dieselgate de beloningen van topmannen met 37 procent gekort, maar CEO Matthias Müller gaat er juist flink op vooruit.

In totaal ging er afgelopen jaar 39,5 miljoen euro naar de topmannen van Volkswagen en dat is 37 procent minder dan in dieselgatejaar 2015, toen 63,2 miljoen euro in de directieburelen werd verdeeld, zo blijkt uit de vandaag gepresenteerde jaarcijfers. Daarmee ligt Volkswagen meer in lijn met de andere grote Duitse autoproducenten, weet Bloomberg te melden: de top van Mercedes-Benz soupeerde in 2015 37,3 miljoen euro, die van BMW deed het met 34,8 miljoen nog wat bescheidener.

Let wel; die 39,5 miljoen van Volkswagen is inclusief een 10 miljoen euro oprotpremie voor voormalig topvrouw Christine Hohmann-Dennhardt, die afgelopen januari door het welbekende verschil van inzicht na een jaar dienst het veld moest ruimen.

Toch hoeft niet iedereen in Wolfsburg de broekriem aan te trekken. CEO Matthias Müller, die in 2015 (maar toen stapte hij ruwweg halverwege over van Porsche naar VW om Winterkorn op te volgen) met 4,76 miljoen euro rond moest komen, kreeg een opslag van 52 procent en kreeg afgelopen jaar 7,25 miljoen euro overgemaakt.