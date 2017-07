Slideshow

'Volkswagen I.D.-familie krijgt ook twee sedans' EV-plannen Volkswagen weer stukje concreter

De komende jaren rolt Volkswagen een volledig nieuwe reeks elektrische modellen uit. De komst van de I.D., de I.D. Cross en I.D. Buzz was al bekend, maar er blijken nu ook twee sedans in het vat te zitten.

In de komende vijf jaar wil Volkswagen een inhaalslag gaan maken op het gebied van elektrisch rijden. Op basis van het MEB-platform moeten verschillende van de grond af als EV ontwikkelde auto's verschijnen. De I.D. (foto 2) bijt in 2019 het spits af, waarna er nog minstens vier modellen volgen tot 2022. Na de I.D. Crozz (foto 3) verschijnen de I.D. Lounge en de I.D. AEROe. Ook een productieversie van de I.D. Buzz Concept (foto 4) werd onlangs bevestigd.



De namen I.D. Lounge en I.D. AEROe komen je waarschijnlijk nog niet bekend voor. Dat zijn twee modellen waarover ook nog vrijwel niets bekend is, behalve dat ze op de planning staan. Volgens VW Vortex heeft Greg Lucia van Volkswagen Group America tijdens een persconferentie in de Amerikaanse staat Indianapolis echter wel een boekje opengedaan. Hij sprak daar over de komst van twee sedans met het I.D.-label. Of het daarbij gaat om de I.D. Lounge en I.D. AEROe is alleen niet duidelijk, maar ongetwijfeld volgt er binnenkort meer duidelijkheid, met de IAA in Frankfurt op komst.