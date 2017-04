Slideshow

Volkswagen I.D. Crozz Derde hoofdstuk in I.D.-geschiedenis

Volkswagen voegt in Shanghai een derde hoofdstuk toe aan z’n autonoom-elektrische I.D.-offensief. Na de eerste I.D. en de ‘Buzz’ is het nu tijd voor de Crozz!

Daarmee zijn er nu dus drie concept-cars op Volkswagens MEB-platform, waarop in de niet al te verre toekomst daadwerkelijk productiemodellen komen te staan. De I.D. Crozz is, zoals de naam al suggereert, een cross-over die qua uiterlijk helemaal past bij de huidige trend. De aflopende daklijn en duidelijk geaccentueerde wielkasten geven 'm een stoer en ook ietwat sportief uiterlijk, waarbij de achterzijde ons zelfs enigszins aan de Mercedes-Benz GLC Coupé doet denken.

De I.D. Cross mag dan op hetzelfde platform leunen, hij is wel een stuk krachtiger dan de eerste Volkswagen met de naam I.D. In plaats van 170 levert deze cross-over 302 pk. De actieradius is met 500 km in ieder geval in theorie zeer bruikbaar. Bovendien kan de Crozz in dertig minuten tot 80 procent worden opgeladen.

Het interieur vertoont grote optische overeenkomsten met dat van de eerste I.D. Ook hier is het stuur in het dashboard weg te vouwen, waarna de inzittenden zich kunnen laten rijden door wat Volkswagen 'I.D. Pilot' noemt. In die modus laat de Crozz middels ingenieuze exterieurverlichting aan de buitenwereld weten dat er geen mens aan het roer zit. Het interieur is een oase van strak design, led-verlichting en ingenieuze informatievoorziening. Dankzij een filtersysteem dat Volkswagen eenvoudigweg CleanAir heeft genoemd, moet de luchtkwaliteit binnenin van een uitzonderlijk hoog niveau zijn. Niet alleen de temperatuur, maar ook de luchtvochtigheid laat zich instellen.

Net als de eerdere concept-cars van deze familie blikt de Crozz vooruit op een productiemodel. Die staat voor 2020 gepland, min of meer tegelijkertijd met de reguliere I.D. Het I.D. Pilot-systeem volgt vijf jaar later. Volkswagen presenteerde z'n uitgebreide elektrische plannen in de nasleep van dieselgate. Het MEB-platform is een gevolg van de omwenteling die het bedrijf naar aanleiding daarvan heeft gemaakt.