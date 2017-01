Slideshow

Volkswagen I.D. Buzz zoemt Detroit binnen Mircrobus voor nieuw tijdperk

De Volkswagen I.D. Concept krijgt gezelschap. Volkswagen brengt de I.D. Buzz mee naar Detroit, een nieuw lid voor een nieuwe modelfamilie!

In Parijs konden we vorig jaar al kennismaken met de I.D. Concept, een voorbode op een elektrische hatchback met een voor Volkswagen verfrissende designtaal die omstreeks 2020 op de markt moet verschijnen. In Detroit schittert nu een volgende stap voor Volkswagen: de I.D. Buzz.

Volkswagen legt eindelijk uit waar I.D. voor staat: Identity, Idea, Individual, Intelligent en Iconic Design. Mooie zweverigheid. Buzz is volgens Volkswagen een combinatie van 'bus' en 'buzzing', het zoemende geluid dat de elektrische aandrijflijn maakt. Volgens Volkswagen is de concept-car de eerste elektrische MPV met autonome capaciteiten.

De I.D. Buzz meet 4,94 meter in de lengte, is 1,98 meter breed, 1,96 meter hoog en heeft een wielbasis van maar liefst 3,3 meter. Het 111 kWh grote accupakket is onder de vloer verwerkt, wat voor een laag zwaartepunt zorgt. Luchtvering aan de achterzijde moet voor extra comfort zorgen.

Volgens de NEDC-cyclus zou de Buzz Concept 600 kilometer ver moeten kunnen komen op één acculading. Twee elektromotoren, één op de vooras en één op de achteras, leveren elk 201 pk. Daarmee is een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in een dikke 5 tellen achter de rug. De topsnelheid ligt op 160 km/h. Het accupakket laat zich in 30 minuten tot 80 procent van zijn capaciteit opladen. Volkswagen licht toe dat de modulaire basis van de Buzz het mogelijk maakt om een achterwielaangedreven versie te bouwen. Deze zou dan over één ongeveer 270 pk sterke elektromotor op de achteras beschikken. Het accupakket kan dan worden terug geschaald naar een grote van 83 kWh. Achterin bedraagt de bagageruimte 660 tot 4.600 liter. Ook in de neus is bagage te plaatsen. Hier bedraagt de bergruimte 173 liter.

Volkswagen heeft de I.D. Buzz een koets meegegeven die zich laat omschrijven als een moderne interpretatie van de T1. Naast bekende lijnen, denk aan de 'V' op het front, zien we led-lampen, dunne kijkers, een vrij strakke designtaal en 22-inch metende lichtmetalen wielen. Onder de aluminium sierstrip die langs de auto loopt, is sfeerverlichting gemonteerd.

In het interieur zien we een touch-stuurwiel én de 'I.D. Box', Volkswagens benaming voor de digitale middenconsole dat in feite een uitneembare tablet is. Sturen gaat opmerkelijk genoeg dus via het aanraken van gebieden op het stuurwiel. Reguliere spaken ontbreken dan ook en draaien aan het stuurwiel lijkt overbodig te zijn geworden.

Geen toekomstvisie zonder autonome technieken. Zodoende is de I.D. Buzz dankzij VW's I.D. Pilot-techniek in staat om autonoom door het verkeer te gaan. Het stuurwiel verdwijnt in autonome modus nagenoeg in het dashboard. Omstreeks 2025 is de autonome techniek productierijp. De Buzz maakt daarvoor gebruik van lasers, ultrasone sensoren, radars camera's én verkeersdata uit de cloud. In autonome modus zijn de voorstoelen te draaien zodat er iedereen elkaar aan kan kijken. Wel zo gezellig. De derde zitrij is overigens om te toveren tot een bed.

De I.D. Buzz staat net als de I.D. Concept op een volledig nieuw modulaire MED-platform voor elektrische auto's. Volkswagen zegt omstreeks 2025 jaarlijks één miljoen EV's op dit platform te willen verkopen.

Niet voor het eerst

Volkswagen is al jaren bezig met het semi-aankondigen van een retro-achtig 'Volkswagenbusje'. In 2001 liet Volkswagen de Microbus Concept zien. Tien jaar later, in 2011, kwam Volkswagen met een soortgelijke concept-car te komen, de Bulli. Vorig jaar schoof Volkswagen de Budd-e naar voren, opnieuw een studiemodel die wat design betreft sterk hintte naar de komst van een retrobus. Met deze I.D. Buzz Concept lijkt de terugkeer van 'het busje' weer een stap dichterbij.