Slideshow

Volkswagen Group en Tata Motors bevestigen deal Samenwerking tussen Skoda en Tata Motors

Het is officieel: de Volkswagen Group, Skoda en Tata Motors hebben een Memorandum van Overeenstemming getekend. Skoda gaat namens het Duitse concern kijken naar mogelijkheden binnen de samenwerking.

Er wordt nog maar weinig concrete informatie gegeven, maar de handen zijn geschud en de inkt moet nog drogen. De CEO's van VW AG, Skoda en Tata Motors zetten hun handtekening. Het doel van de samenwerking is volgens Volkswagen-topman Matthias Müller om "...fundamenten te leggen voor onze merken, om klantgerichte mobiliteitsoplossingen in de groeimarkten te kunnen bieden." De CEO van Tata, Günther Butschek, zegt over de samenwerking: "Wij zijn ervan overtuigd dat we door samen te werken, gebruik kunnen maken van elkaars sterke punten, ten behoeve van het ontwikkelen van slimme innovatieve oplossingen voor de Indiase en buitenlandse markt."



Mooie woorden van beide heren, maar nog weinig concreet dus. In de komende maanden maakt men meer bekend over wat de samenwerking concreet gaat betekenen. Het zou kunnen dat Skoda en Tata samen verder gaan werken aan het modulaire AMP-platform van Tata. Met Skoda's kennis van modulaire platforms en Tata's voet aan de grond in India en omliggende groeimarkten, zouden ze dan samen met specifiek voor die markt ontwikkelde auto's kunnen komen. We horen ongetwijfeld snel meer.