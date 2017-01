Slideshow

Volkswagen-fabriek in Emden tijdelijk stil Stopzetting CC dwingt tot maatregelen

De Volkswagen-fabriek in het Noord-Duitse Emden, waar de Passat wordt gebouwd, ligt deze en volgende maand een aantal dagen stil.

Aanvankelijk zou de fabriek in Emden alleen tussen 25 januari – vorige week woensdag dus - en 3 februari stil komen te liggen, maar nu is duidelijk dat dit ook op 16, 17 en 21 februari het geval zal zijn. De teruggelopen vraag naar de modellen die in deze fabriek gebouwd worden, zou daaraan ten grondslag liggen. Ook het feit dat de productie van de CC – voorheen Passat CC - in oktober is beëindigd, speelt een belangrijke rol in het besluit. Het verdwijnen van de vierdeurs coupé zorgt ervoor dat Emden alleen nog de Passat en Passat Variant produceert en er vorig jaar 20.000 auto's minder de fabriekspoorten verlieten dan in 2015, meldt de Norddeutscher Rundfunk. In dat jaar produceerde de fabriek in Emden 264.000 auto's. Voor de 9.700 medewerkers is er overigens een hoopvol toekomstperspectief: CC-opvolger Arteon komt er snel aan.

Vorig jaar lag er ook een aantal Volkswagen-fabrieken stil, maar dat had te maken met een conflict met toeleveranciers.