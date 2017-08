Slideshow

Volkswagen Arteon ook met 190 pk sterke 2.0 TSI In stapjes aangevuld

Volkswagen breidt de prijslijst van de Arteon in stapjes uit. Vandaag is een nieuwe 190 pk sterke 2.0 TSI aan het aanbod toegevoegd.

CC-opvolger Arteon is al in diverse smaken te krijgen, maar het motorenaanbod is met drie motorenversies niet bepaald breed te noemen. Tot op heden was de Arteon alleen met 280 pk sterke 2.0 TSI en met een 150 of 240 pk sterke 2.0 TDI te krijgen. Nu wordt de bestellijst uitgebreid met een 190 pk sterke benzineversie.

Volkswagen brengt namelijk ook een 190 pk sterke 2.0 TSI naar de Arteon, een krachtbron die is gekoppeld aan een zeventraps DSG-transmissie. Met zijn nieuwe krachtbron is de Arteon in staat om in 7,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De topsnelheid ligt op 239 km/h en per 100 km wordt gemiddeld 6,0-liter benzine opgeslurpt.

De 190 pk sterke 2.0 TSI te combineren met de uitrustingsniveaus Elegance, Elegance Business en Business R. De prijzen bedragen respectievelijk € 47.650, € 47.550 en € 49.050. Op termijn voegt Volkswagen een bescheidener ingesteld benzineblok naar de Arteon, een 1.5 TSI met 150 pk en cilinderuitschakeling.