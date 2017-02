Slideshow

Volkswagen Arteon kijkt om de hoek CC-opvolger staat in Genève

Volkswagen heeft twee teaserfoto's vrijgegeven van de Arteon, de auto die de CC opvolgt.

De boven de Passat in het gamma geplaatste vierdeurs coupé luistert voor de derde keer naar een nieuwe naam. Na de Passat CC en simpelweg de CC, is het nu de beurt aan de Arteon. De volledige onthulling vindt plaats tijdens de Autosalon van Genève, maar nu krijgen we al een stuk van de voor- en achterkant te zien.



Net als bij zijn voorgangers zijn de Passat-genen sterk aanwezig, maar het is verder natuurlijk een volledig nieuw getekende auto. Aan de voorkant zien we dat de grille met de chromen lamellen in een soort wigvorm overloopt in de led-koplampen. De grote achterlichten vertonen overeenkomsten met die van de coupé's van Mercedes. Al met al lijkt de auto sterk het voorbeeld te volgen van de Sport Coupé Concept GTE, die we bijna twee jaar geleden voorgeschoteld kregen.



Technische details blijven we je nog schuldig, maar op basis van de spionagefoto's lijkt het dat de Arteon in ieder geval iets groter wordt dan zijn voorganger. Het zou kunnen dat Volkswagen ons in de aanloop naar Genève nog meer van de Arteon laat zien, maar tussen 9 en 19 maart gaat het doek er in ieder geval van af. We wachten in spanning af.