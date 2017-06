Slideshow

Volgende Ford Focus komt voor VS uit China Toch geen Mexico

Ford geeft aan dat de volgende Ford Focus niet in Mexico, maar in China gebouwd zal worden. Ook de auto’s die voor de Verenigde Staten bedoeld zijn, komen straks uit Azië.

Vlak voordat Donald Trump president van de Verenigde Staten werd, was hij al in onderhandeling met Ford. De autofabrikant dreigde namelijk een forse investering in z'n Mexicaanse fabriek te doen, geld dat volgens Trump beter aan de Amerikaanse economie ten goede zou kunnen komen. Begin januari werd bekend dat Ford daar gehoor aan geeft en 1,6 miljard investeert in z'n productiefaciliteit in Flat Rock, Michigan.

Om de Mexicanen tegemoet te komen, beloofde Ford destijds dat de vierde generatie van de Focus wél in het Mexicaanse Hermosillo van de band zal lopen. Die plannen zijn nu gewijzigd, want de compacte middenklasser zal in China worden gebouwd voor wereldwijde levering. De productie gaat er in de tweede helft van 2019 van start. Volgens Ford levert het verplaatsen van de productie naar China een besparing van 500 miljoen dollar op ten opzichte van de Hermosillo-plannen.

Ondertussen wordt ook het thuisland niet vergeten, want Ford kondigt tegelijkertijd een investering van 900 miljoen in de fabriek in Louisville, Kentucky aan. Het geld wordt besteed aan het gereedmaken van de faciliteit voor de productie van de nieuwe Ford Expedition en Lincoln Navigator, de grootste SUV's van het concern. De auto's worden straks naar 55 verschillende landen geëxporteerd, waaronder ook China.