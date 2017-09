Slideshow

Volgende BMW 2-serie als Gran Coupé gespot Het vizier gericht op de Mercedes CLA

De volgende generatie van de BMW 2-serie is gespot en wel direct als Gran Coupé.

De BMW 2-serie kreeg onlangs een facelift, maar het testwerk met de volgende generatie is al gestart. Hier zien we de instap-BMW gecamoufleerd voorbijkomen, waarbij het gelijk de vierdeurs Gran Coupé betreft.



Het grootste gedeelte van het ontwerp laat zich nog even raden, maar het is al wel te zien dat de neus van de auto een stuk spitser wordt. Dat zagen we eerder ook al bij de hatchbackbroer, de volgende BMW 1-serie. De koplampen ogen groter en lopen verder door over de flanken. Aan de achterkant is het wat minder goed te zien, maar ook daar lijkt - vooral vanwege de gestrekte coupélijnen - het hoekige er wat af te gaan.



We weten al dat de volgende BMW's 1-serie, X1 en de 2-serie Active Tourer en Gran Tourer op het voorwielaangedreven UKL-platform komen. Het is daarom ook niet ondenkbaar dat BMW dat platform ook voor deze nieuwe 2-serie gaat gebruiken. De 2-serie Gran Coupé richt zijn pijlen op de volgende Mercedes CLA-Klasse, die we onlangs ook al in beeld hadden.