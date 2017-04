Slideshow

VLF F1 Roadster in volle glorie Roadster duikt op voor debuut in Shanghai

VLF wilde de open versie van de Force 1 pas volgende week in Shanghai voor het eerst aan het grote publiek tonen, maar dankzij deze foto's kunnen we er al een blik op werpen.

Het lijkt erop dat VLF bij het transport naar de Shanghai Motor Show een sluwe fotograaf over het hoofd heeft gezien. We zien de Force 1 V10 Roadster namelijk in volle glorie op een trailer staan, op foto's die door Autocar zijn geplaatst. Waar de foto's oorspronkelijk zijn opgedoken, wordt niet duidelijk.



Mocht je vleugjes Dodge Viper herkennen, dan kan dat goed kloppen. De auto deelt namelijk niet alleen wat uiterlijke kenmerken, want in de neus ligt ook de 8,4-liter V10 van de Dodge. In de VLF is die goed voor een vermogen van 745 pk, waarmee de 1.450 kg wegende auto in minder dan drie seconden naar 100 km/h schiet en een topsnelheid van zo'n 338 km/h haalt.



De productie van de Force 1 gaat deze maand nog van start. Voor de dichte versie moet je omgerekend zo'n € 250.000 neerleggen. Mogelijk doet de Roadster daar nog een schepje bovenop.



Fisker

Henrik Fisker, bekend van onder andere de Fisker Karma, richtte samen met oud GM-topman Bob Lutz en coureur Bob Keating VLF Automotive op. Voorheen tekende Fisker auto's voor Aston Martin, maar inmiddels is de relatie tussen de Deen en het Britse merk behoorlijk bekoeld. Aston Martin betichtte Fisker van het onterecht gebruiken van Aston Martin-logo's en het (gedeeltelijk) kopiëren van hun ontwerpen.