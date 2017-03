Slideshow

VLF Automotive teast F1 V10 Roadster Auto Shanghai-primeur is open versie Force 1

VLF Automotive, het bedrijf van onder meer Henrik Fisker, laat weer eens van zich horen. In april onthult het bedrijf op de autoshow van Shanghai deze F1 V10 Roadster.

VLF doet nog geheimzinnig over het uiterlijk van de F1 V10, maar het lijkt 'gewoon' om een open versie van de eerder gepresenteerde Force 1 (foto 2 en 3) te gaan. De welvingen in de flanken en de op bijzondere wijze geïntegreerde uitlaat komen overeen. Ook de techniek vertoont overeenkomsten. Net als de dichte Force 1 stoelt de Roadster op techniek van de Dodge Viper. In dit geval levert de beestachtige 8,4-liter V10 echter geen 650, maar 745 pk. Wie de koppeling en de handgeschakelde zesbak vaardig beroert, moet in ongeveer drie seconden van 0 naar 100 kunnen knallen. Ondanks het gigantische motorblok zou de F1 slechts 1.450 kg wegen.

De producten van VLF Automotive zijn niet alleen voor de show, maar worden daadwerkelijk in kleine aantallen geproduceerd. Met name China schijnt een dankbare afnemer te zijn van de in Michigan geproduceerde auto's. Behalve de Force 1 levert VLF op dit moment de Destino, een door een V8 aangedreven versie van Fiskers eigen Karma. De prijs van de nieuwe F1 V10 Roadster wordt in mei, na de beurs in Shanghai dus, bekendgemaakt.