Verrassing: de volledig nieuwe Suzuki Jimny... ...voordat Suzuki wil dat je hem ziet!

Suzuki gaat maar door met het aanscherpen van zijn modellengamma. Vandaag kunnen we al zien hoe de nieuwe Jimny vormgegeven wordt!

De laatste jaren is Suzuki behoorlijk druk in de weer. In de afgelopen twee jaar maakten we kennis met een nieuwe Vitara, de Celerio, een gefacelifte S-Cross een nieuwe Baleno een volledig nieuwe Ignis én de dit jaar gelanceerde nieuwe Swift. De Jimny was al jaren de oudste Suzuki in de line-up maar vandaag wordt het bewijs geleverd dat Suzuki ook dat model na 19 jaar aan een nieuwe generatie gaat helpen.

Dat wordt tijd ook. De huidige derde generatie van de Jimny, de eerste twee generaties kwamen niet naar Europa, werd in januari 1998 immers voor het eerst gebouwd. Door de jaren heen werd het uiterlijk van de kleine dappere alleskunner slechts op detailniveau aangepast. Die lijn lijkt Suzuki door te trekken naar deze nieuwe vierde generatie Jimny!

Op deze foto's, naar verluidt geschoten tijdens een presentatie van Suzuki zelf, is de volledig nieuwe Jimny vanuit alle hoeken te zien en het is overduidelijk dat de Japanners trouw blijven aan het ontwerp van de auto die we al bijna twintig jaar op de Nederlandse prijslijsten hebben staan. De ronde randjes worden van de Jimny geschaafd en de nieuweling lijkt op een zeer hoekige versie van de huidige. Ook het interieur is al in beeld verschenen. We zien een dashboard dat voorzien is van zaken als een infotainmentscherm, maar wel getekend is met de jaren tachtig en de vroege jaren negentig in het achterhoofd. Het uiterlijk van de Jimny is ogenschijnlijk uitgebreid naar eigen smaak aan te passen.

De nieuwe Jimny zal standaard weer over vierwielaandrijving komen te beschikken. Een Europese marktintroductie staat naar verluidt voor 2019 gepland.