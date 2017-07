Slideshow

Vernieuwde Ford Mustang blijkt snelle sprinter Herziene techniek zorgt voor meer kracht

In januari dit jaar presenteerde Ford de gefacelifte Mustang. Ook op technisch vlak ging de 'pony car' er op vooruit. Vandaag laat Ford de eerste prestatiecijfers los.

Ford gaf de zesde generatie Mustang begin dit jaar een facelift. Het gehele front ging op relatief subtiele wijze op de schop. De eeuwige Camaro-rivaal kreeg nieuwe koplampen, een bredere grille en een volledig nieuwe voorbumper en ook aan de achterkant verscheen nieuwe verlichting. De optische aanpassingen gingen hand in hand met een reeks technische wijzigingen. Zo verdween de V6 uit de Amerikaanse verkooplijsten en de 2,3-liter grote EcoBoost viercilinder én de 5,0-liter V8 kregen een krachtkuur, al hield Ford het definitieve vermogen nog even onder de pet. Vandaag laat het merk mondjesmaat meer los over zijn illustere model.

De voorheen 314 pk en 434 Nm sterke 2,3-liter grote Ecoboost viercilinder levert na de technische update hetzelfde aantal pk's, maar wekt nu 475 Nm op. In 'Drag Strip-modus', met het Performance Pack én in combinatie met de tientrapsautomaat moet een snelheid van 97 km/h (60 mph) in "minder dan vijf seconden" op de klok staan. De voorheen 441 pk en 542 Nm sterke 5,0-liter grote V8 in de Mustang GT is dankzij de komst van directe injectie nu 467 pk en 569 Nm krachtig. Wie daarmee - eveneens in Drag Strip-mode - een 0-97 km/h sprint wil trekken, is daarmee in "minder dan vier seconden" mee klaar. Ford geeft wel aan dat ook de Mustang GT uitgerust moet zijn met de tientrapsautomaat en het Performance Pack om deze rappe sprinttijd te kunnen halen.

De Europese versie van de gefacelifte Mustang laat nog eventjes op zich wachten. Een onthulling verwachten we nog dit jaar.