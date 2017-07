Slideshow

Verkopen Volvo stevig toegenomen Eerste XC60 nog altijd bovenaan

Tevreden gezichten in Gotenburg. Volvo Cars heeft zijn verkopen in het eerste helft van dit jaar met 8,2 procent zien toenemen ten opzichte van diezelfde periode in 2016.

Volvo heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 277.641 auto's afgeleverd, 8,2 procent meer dan de 256.563 auto's die in de eerste helft van 2016 aan de man werden gebracht. In juni werden 54.251 exemplaren verkocht, een stijging van 5,7 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2016.

Volgens Volvo is een deel van de nieuwe 90-serie (V90, S90 en XC90) verantwoordelijk voor de groei, al blijft de eerste generatie XC60 wereldwijd het bestverkochte model. Er gingen 16.905 exemplaren over de toonbank, meer dan de 15.536 die in dezelfde periode vorig jaar werden verkocht.

In de regio Azië/Stille Ocean werd in juni een verkoopgroei 27,3 procent geregistreerd. Het totaal aantal verkochte auto's kwam er die maand uit op 13.769 stuks, waarvan er 10.113 in China werden verkocht. In dat Aziatische land, de grootste afzetmarkt voor Volvo, werd een verkoopstijging van 30,9 procent waargenomen. In de eerste zes maanden van dit jaar nam de verkoop in China toe met 27,6 procent.

In de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) namen de verkopen in de eerste helft van dit jaar met 6,6 procent toe tot 164.128 stuks. In de Verenigde Staten werden in de eerste zes maanden van 2017 34.102 auto's verkocht, wat zeven procent minder is dan diezelfde periode vorig jaar.