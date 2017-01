Slideshow

Verkooprecord voor Lamborghini Verenigde Staten belangrijkste markt

Lamborghini heeft vorig jaar 3.457 auto's gekocht, een record voor de Italiaanse stal.

Lamborghini wist in 2015 3.245 auto's te verkopen, een aantal dat het in 2016 op heeft weten te krikken tot 3.457 exemplaren. Voor het eerst in zijn bestaan heeft Lamborghini in één jaar meer dan 3.400 auto's geleverd. Ter vergelijk: in 2010 verkocht het merk nog geen 2.200 auto's.

In de Verenigde Staten zijn 1.041 Lambo's aan de man gebracht, wat het land tot de belangrijkste afzetmarkt voor Lamborghini maakt. Op twee vinden we Japan, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, 'het Midden-Oosten' en China.

De relatief nieuwe Hurácan is een stevige aanjager van de verkoopcijfers. Vorig jaar zijn 2.353 Huracáns Coupé en Spyder verkocht. De Aventador zag zijn verkopen stijgen van 1.003 stuks in 2015 naar 1.104 exemplaren vorig jaar. In Nederland zijn vorig jaar 9 Lamborghinis verkocht, zo blijkt uit cijfers van RAI/Bovag.

Lamborghini laat tevens weten in 2018 de Urus op de markt te brengen. We durven te stellen dat die performance-SUV de verkoopcijfers van Lamborghini naar nieuwe hoogten zal brengen.