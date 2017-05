Slideshow

Verkoop elektrische auto's stevig in de lift Europese stijging van 49 procent

De verkoop van elektrische auto's in Nederland is in het eerste kwartaal van het jaar stevig gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit verkoopcijfers die de Europese brancheorganisatie ACEA donderdag publiceerde. Ook binnen de gehele Europese Unie (EU) was de verkoopplus aanzienlijk.

In Nederland werden tot en met maart 2146 nieuwe volledig elektrisch aangedreven auto's verkocht. Een jaar eerder waren dat er 1161. Wel moet daarbij worden aangetekend dat Nederland sinds begin 2016 de bijtellingsregels voor elektrische auto's wijzigde, waardoor de verkopen vorig jaar in een dip zaten. Binnen de EU werd in het eerste kwartaal een groeispurt gemeten van 49 procent tot 24.592 auto's.

De verkoop van hybride auto's met een stekker daalde in Nederland in de eerste maanden van het jaar met bijna 70 procent tot 351. In Europa stegen de verkopen in deze periode met 13 procent tot 21.644 auto's.