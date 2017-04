Slideshow

Verkoop bedrijfswagens in EU stijgt verder Totale groei op 7,5 procent

De verkoop van bedrijfswagens in de Europese Unie is in het eerste kwartaal van dit jaar sterk gegroeid, vooral door een verder aantrekkende vraag in maart. Dat blijkt uit cijfers die de Europese brancheorganisatie voor de automobielindustrie ACEA woensdag heeft gepubliceerd.

In maart werden 10 procent meer nieuwe bussen, bestelwagens en vrachtwagens op kenteken gezet in de EU. Daarmee kwam de totale groei in het eerste kwartaal uit op 7,5 procent.

In de eerste drie maanden van 2017 was de groei het sterkst in Spanje, waar een vijfde meer nieuwe bedrijfswagens werden verkocht dan in het eerste kwartaal van 2016. In Italië trokken de verkopen met 13 procent aan, terwijl Duitsland en Frankrijk plussen van respectievelijk 7,5 en ruim 9 procent noteerden. In Nederland stegen de verkopen met 3,5 procent.