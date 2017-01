Slideshow

Verkoop bedrijfsauto's steeg sterk in 2016 Ruim 20 procent meer verkocht

De verkopen van bedrijfsauto's in Nederland zijn vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. Dat maakte de Europese brancheorganisatie ACEA woensdag bekend.

In totaal werden afgelopen jaar volgens ACEA 86.585 nieuwe busjes, bestelwagens en trucks in Nederland op kenteken gezet. Dat waren er bijna 15.000 meer dan in 2015.

In de hele Europese Unie namen de verkopen in 2016 met bijna 12 procent toe. In totaal werden 2,3 miljoen nieuwe bedrijfsauto's geregistreerd, waarmee sprake was van het vierde jaar van groei op rij.

Daarbij toonden alle grote markten vooruitgang. Die was het sterkst in Italië, waar een plus van 50 procent werd gemeten. Spanje volgde met een toename van 11 procent, terwijl in Frankrijk en Duitsland 7 à 8 procent meer bedrijfsauto's werden verkocht dan in 2015. In Groot-Brittannië bleef de stijging beperkt tot 1 procent.