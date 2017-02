Slideshow

Verkoop bedrijfsauto's in de lift Groei blijft doorzetten

De verkopen van bedrijfsauto's in Nederland zijn in januari flink gestegen, vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Dat maakte de Europese brancheorganisatie ACEA donderdag bekend.

Alles bij elkaar werden hier vorige maand volgens ACEA 10.258 nieuwe busjes, bestelauto's en trucks op kenteken gezet. Dat waren er 14 procent meer dan in januari 2016. Afgelopen jaar zat de markt ook al stevig in de lift. In heel 2016 zijn in Nederland ruim een vijfde meer bedrijfsauto's aan de man gebracht.

In de hele Europese Unie namen de verkopen vorige maand met dik 8 procent toe. In totaal werden er 173.614 nieuwe bedrijfsauto's geregistreerd. Daarbij lieten alle grote markten vooruitgang zien. In Spanje gingen de verkopen zelfs met bijna een kwart omhoog en in Italië en Frankrijk werden plussen van meer dan 10 procent genoteerd.