Verkoop aanhangers in de lift Economische vooruitgang stuwt verkoop op

De verkoop van aanhangwagens zit nog steeds stevig in de lift. Volgens brancheorganisatie BOVAG trok de verkoop in het eerste kwartaal met 18 procent aan ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, terwijl de afzet in de afgelopen drie kalenderjaren ook al telkens toenam.

BOVAG telde in januari, februari en maart in totaal 5247 verkochte nieuwe exemplaren. Vooral de aanhangwagens voor het vervoer van bouwmaterieel waren in trek. Dit is volgens BOVAG een duidelijke indicator voor toegenomen bedrijvigheid in de bouwsector.

,,Indien de trend van het eerste kwartaal zich doorzet, zal de verkoopteller in 2017 oplopen richting 22.000 stuks'', zo voorziet de branche. Dat zijn er nog niet zoveel als voor het uitbreken van de economische crisis. In 2008 werden er alles bij elkaar nog bijna 24.500 nieuwe aanhangers aan de man gebracht. Vijf jaar later was de afzet echter gedaald naar een dieptepunt van 14.000 exemplaren.