Verjaardag: Ferrari F40 wordt 30 jaar

Het is vandaag exact dertig jaar geleden dat Ferrari zijn veertigste verjaardag vierde met de iconische F40. Tijd voor een terugblik op de auto die de 288 GTO opvolgde en op zijn beurt de weg effende voor de F50, Enzo Ferrari en LaFerrari!.

Op 21 juli 1987 trok Ferrari in het Civic Centre in Maranello, waar nu het Ferrari Museum is gevestigd, het doek van de F40. Het ultieme verjaardagscadeau van Ferrari aan zichzelf was direct het laatste model waar oprichter Enzo Ferrari zelf goedkeuring voor gaf.

Middels de 288 GTO Evoluzione, een extreme versie van de 288 GTO, liet Ferrari al iets van het F40-design doorschemeren. De enorme achtervleugel waarmee de F40 debuteerde was samen met de klapkoplampen een van de herkenningspunten van het technische hoogstandje dat de Italianen hadden afgeleverd. Hoewel de 478 pk sterke twinturbo V8 een afgeleide was van de biturbo achtcilinder die in de reeds genoemde 288 GTO Evoluzione lag, heeft Ferrari de F40 snel weten te ontwikkelen. Het gehele proces nam zo'n dertien maanden in beslag, gezien men in juni 1986 met de ontwikkeling van de krachtbron begon.

De 1.369 kilo wegende F40 was de eerste productieauto die door de 320 km/h-barriere wist te breken. Het veelal knalrode beest heeft door de jaren heen een legendarische status verworven. De auto vervulde in menig jongenskamer een decoratieve rol aan de muur en zijn rauw- en puurheid, elektronische hulpsystemen kun je wel vergeten, maken de F40 tot een van de meest 'analoge' supercars allertijden.

Tien jaar na de F40-introductie vierde Ferrari zjin vijftigste verjaardag met de F50. Daarover lees je hier meer. Opvolger Enzo Ferrari komt hier uitgebreid aan bod!