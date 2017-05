Slideshow

Veel boetes voor ongebruikte auto's Stilstaande, onverzekerde auto's verzamelen boetes

Auto's die soms al jaren niet meer deelnemen aan het verkeer blijken een vangnet voor boetes, blijkt uit onderzoek van De Correspondent. Als blijkt dat een kenteken toebehoort aan een onverzekerd voertuig, krijgt de eigenaar automatisch een boete. Dat blijkt soms niet terecht te zijn.

Onverzekerde auto's die deelnemen aan het verkeer zorgen jaarlijks voor miljoenen euro's schade. Een groot probleem natuurlijk, waar de overheid dan ook hard tegen op wil treden. Sinds 2011 wordt er daarom dankzij de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen om de vier maanden gekeken naar de verzekeringsstatus van voertuigen met een geldig kenteken. Wanneer er geen verzekering voor het voertuig is afgesloten, krijgt de kentekenhouder een boete op de deurmat. Dat blijkt echter niet altijd terecht te zijn.



Als een voertuig niet meer in gebruik én ook niet meer verzekerd is, volgt er bij een geldig kenteken dus gewoon een boete. Mensen vergeten volgens De Correspondent blijkbaar regelmatig het kenteken te schorsen als een auto van de straat wordt gehaald. Zodoende kan het zelfs zo zijn dat een auto allang gesloopt is, maar de ex-eigenaar toch gestraft wordt voor onverzekerd rondrijden. Als je vervolgens bezwaar wil maken, kan dat pas ná het betalen van de boete.



Hoewel de wet ervoor heeft gezorgd dat het aantal onverzekerde voertuigen in vijf jaar tijd van 250.000 naar 50.000 af is genomen, is een gedeelte daarvan dus überhaupt helemaal niet op de weg te vinden. De overheid haalde dankzij de wet al € 869 miljoen aan boetes en aanmaningen binnen. Welk gedeelte daarvan onterecht geïnd is, blijkt niet uit het onderzoek, maar voorzichtigheid hiermee is dus geboden!