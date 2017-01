Slideshow

VDL Nedcar gaat BMW X1 bouwen 800 nieuwe banen in Born

Goed nieuws voor de Nederlandse industrie. Bij VDL Nedcar komen 800 nieuwe banen beschikbaar voor de productie van de BMW X1 vanaf augustus dit jaar.

Vanaf 1 augustus rollen er bij VDL Nedcar in het Limburgse Born niet alleen maar Mini's van de band. Per die datum zal ook de BMW X1 er het levenslicht zien. Eerder waren er al geruchten over het onderbrengen van X1-productie bij Nedcar, vandaag zijn die geruchten dus bevestigd.

In Europa wordt de X1 momenteel al in het Duitse Regensburg geproduceerd. Dat zal neit veranderen. VDL Nedcar zal de productie van de X1 voor alle internationale afzetmarkten delen met deze Duitse productiefaciliteit. Volgens BMW is de wereldwijde vraag naaer de X1 zo groot, dat er extra productiecapaciteit nodig is. Ook in Nederland blijkt de X1 populair: 62,2 procent van alle in Nederland verkochte BMW's uit een X-familie, was een X1.

Sinds 2014 worden bij VDL Nedcar drie modellen van Mini gebouwd, de Mini driedeurs, de Countryman en de Cabrio.