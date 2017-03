Slideshow

VDL heeft recordjaar achter de rug Voorspoed vooral dankzij Nedcar

Het Brabantse industrieconcern VDL heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De fabrikant van onder meer auto's, vrachtwagens en bussen verwacht de opmars ook dit jaar voort te zetten, zo maakte het familiebedrijf woensdag bekend.

De omzet steeg in 2016 naar 3,2 miljard euro, tegen 2,7 miljard euro een jaar eerder. Bijna de helft van de omzet (1,4 miljard euro) kwam op het conto van VDL Nedcar. Dat was ongeveer een half miljard meer dan een jaar eerder. VDL verwacht dat de divisie autoassemblage volgend jaar nog beter zal presteren. Vanaf eind november heeft Nedcar de productie van de Mini Countryman erbij gekregen en vanaf augustus sluit de BMW X1 aan.

Onder de streep resteerde 149 miljoen euro, 24 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De rol van VDL als werkgever in met name Noord-Brabant en Limburg groeide ook. Het aantal medewerkers steeg van ruim 10.600 eind 2015 naar meer dan 13.300 een jaar later.

2017 is goed begonnen voor VDL. De omzet in de eerste acht weken was "aanzienlijk" hoger dan een jaar eerder en ook de orderportefeuille groeide in vergelijking met het einde van vorig jaar. VDL rekent in 2017 op groei van de winst en een omzet die toeneemt tot zo'n 5 miljard euro.