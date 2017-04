Slideshow

Vanuit alle hoeken: Borgward BXi7 BX7 aan de stekker

Begin deze week dook de Borgward BXi7 te vroeg op en vandaag laat de elektrische versie zich opnieuw zien. Ditmaal vanuit alle hoeken!

Merknaam Borgward keerde in 2015 terug toen het in het Duitse Bremen gevestigde en door Chinees geld aangejaagde herboren Borgward de BX7 presenteerde. De SUV van het formaat Audi Q5 is er als BXi7 nu ook in volledig elektrisch aangedreven vorm.

De BXi7, die naast de BX7 in Bremen van de band zal lopen, beschikt over een aantal details waarmee de EV zich van zijn reguliere broeders onderscheidt. Zo heeft de grille een ander design en is de auto overladen met blauwe details, bijvoorbeeld in de koplampunits, op de zijspiegels, op de voorspatborden, in de bumpers, bij de sideskirts en boven de kentekenplaat. Ook het interieur is versierd met blauwe details. Specificaties over de aandrijflijn zijn nog niet vrijgegeven. Op termijn komt er ook een plug-in-versie van de BX7.