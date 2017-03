Slideshow

Vanda's Dendrobium breekt los in Genève Eerste hypercar uit Singapore

Vanda Electrics heeft Genève als podium gekozen om de Dendrobium Concept op de presenteren, een vooruitblik op naar eigen zeggen ’[...] de eerste hypercar uit Singapore’.

De Dendrobium is een creatie van Vanda Electrics, een bedrijf dat zich veelal op de achtergrond bezighoudt met de ontwikkeling van mobiliteitsdiensten. De concept-car, die onder Nederlandse invloed is ontstaan (over het hoe en wie moeten we nog even geheimzinnig blijven), is een volledig elektrische tweezitter die indrukwekkende getallen op papier weet te zetten.

Vanda Electrics heeft William Advanced Engineering uitgekozen als technische partner, niet bepaald de kleinste naam in de sportievere hoek van autoland. De 1.750 kilo wegende Dendrobium is in staat in 2,7 tellen naar een snelheid van 96 km/h (60 mph) te knallen. Snelheden van boven de 320 km/h zouden mogelijk moeten zijn. De hele auto is gebouwd rond een uit koolstofvezel opgetrokken monocoque. De koets is eveneens uit dat lichtgewicht materiaal opgetrokken. De wielen meten voor 20- en achter 21-inch.

Als de auto omstreeks 2020 in productie gaat, zo zegt Vanda Electrics, dan kun je een hypercar met vier elektromotoren verwachten, twee per as.