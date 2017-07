Slideshow

Van dichtbij: nieuwe Porsche Cayenne Onthulling in september

Nog dit jaar stelt Porsche een nieuwe generatie van de Cayenne aan de wereld voor. De auto loopt graag in de kijker, opnieuw heeft onze spionagefotograaf hem voor de lens gekregen.

De nieuwe derde generatie van de Cayenne is misschien wel de auto die we dit jaar het vaakst van onze spionagefotograaf te zien krijgen. Het ditmaal in Duitsland gesnapte exemplaar laat meer van zijn front zien. Het valt op dat Porsche de onderste grille over nagenoeg de gehele breedte van de bumper laat doorlopen. De afgeplakte verlichting aan de achterzijde wekt de indruk dat Porsche hier, net als bij o.a. de nieuwe Panamera, een brede doorlopende lichtbalk monteert.

Zijn nieuwe modulaire platform zal de Cayenne minimaal 100 kilo doen afvallen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de motoren die het gevaarte in beweging moeten zetten. We verwachten uiteraard de 2,9-liter grote biturbo V6 terug in de Cayenne, al zal ook het dubbelgeblazen 4,0-liter grote exemplaar met acht cilinders zijn weg naar de derde Cayenne vinden. Dieselaars kunnen inzetten op een 4,0-liter V8, een blok dat we in de basis al kennen van de Audi SQ5. Op termijn verschijnt ook een hybride variant en de geruchtenmolen blaast zelfs geluiden rond over de komst van een volledig elektrische variant, een auto die zijn elektrische basis deelt met de op stapel staande Mission E.

Nog even geduld. Tijdens de IAA van Frankfurt, die in september plaatsvindt, verwachten we een officieel debuut van de nieuwe Cayenne.