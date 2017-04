Slideshow

Update voor Peugeot 308 Gelekte foto's wijzen op kleine wijzigingen

Peugeot heeft facelift voor de 308 op stapel staan. Eerder dan door Peugeot gepland is de auto nu op internet verschenen.

Op het Franse Worlscoop zijn foto's opgedoken wat computertekeningen van de vernieuwde Peugeot 308 lijken te zijn. De huidige 308 werd in 2013 aan de wereld voorgesteld en lijkt spoedig onder het mes te gaan. Eerdere spionagefoto's wisten dat al weg te geven.

Eerlijk is eerlijk, je moet een getraind oog hebben om de verschillen met de huidige 308 de kunnen zien. De grille is van vorm veranderd en heeft een andere invulling. Het Peugeot-logo op de motorkap is naar de grille verhuisd en de horizontale lamellen hebben plaatsgemaakt voor een grover gaaswerk. Verder lijken de koplampunits opnieuw ingedeeld te zijn. De ledlampjes in de koplampen zijn vervangen door een strakkere led-lijn en ook de voorbumper lijkt vervangen te zijn door een ander exemplaar met nieuwe mistlampen. Aan de achterzijde zijn de achterlichtunits opgefrist, deze hebben een nieuwe indeling.

In het interieur lijken de wijzigingen kleiner. Opvallend detail is het geven dat Peugeot de vernieuwde i-Cockpit, die we kennen van de 3008 en 5008, niet terugvinden in de aangescherpte C-segmenter. Een officiële onthulling verwachten we later dit jaar.