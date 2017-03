Slideshow

Update voor Acura TLX op komst DNA van Precision Concept

Acura toont alvast de voorzijde van de gefacelifte TLX, een model dat tijdens de North American International Auto Show zijn volledige gezicht laat zien.

Op 11 april schuift Acura, de luxedivisie van Honda, de gefacelifte TLX naar voren. Daarmee krijgt de TLX na slechts één jaar al een optische update.

Het is 2014 als Acura de huidige TLX naar voren schuift, een sedan die zeer heftig gerelateerd is aan de Accord van Honda, een model dat helaas niet meer op onze bodem te leveren is. Na drie jaar acht Acura de tijd rijp voor een facelift en het is de Precision Concept, een studiemodel dat vorig jaar in New York aan het publiek werd voorgesteld, dat als inspiratie voor de vernieuwde TLX dient.

Althans, dat zijn de woorden van Acura. Het merk belooft een agressievere uitstraling voor de TLX. De TLX zal overigens niet de eerste Acura zien die designinvloeden van de reeds genoemde concept-car krijgt. Eerder was het namelijk de hagelnieuwe MDX die details van het studiemodel in zijn uiterlijk verwerkt kreeg. Veel kunnen we nog niet over het uiterlijk van de nieuwe TLX zeggen, al is wel zichtbaar dat Acura de semi-dichte grille naar het hiernamaals verwijst. Tevens zijn de koplampen opnieuw getekend.