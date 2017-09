Slideshow

Unplugged Performance stort zich op Tesla Model 3 'Verfraaiing' door Tesla-tuner

De in de Amerikaanse staat Californië gevestigde Tesla-tuner Unplugged Performance werkt hard aan een reeks optisch aanpassingen voor de Tesla Model 3.

In 2014 liet de Amerikaanse Tesla-tuner Unplugged Performance zien hoe het de Model S het liefste overal op de weg ziet en vorig jaar schoof het bedrijf tijdens de SEMA Show in Las Vegas een gemodificeerde Model X naar voren. Nu laat Unplugged Performance zien wat het voor de Model 3 in petto heeft.

Het bedrijf laat weten dat het de details van zijn optische extraatjes voor de Model 3 nog moet fijnslijpen, al spreekt Unplugged Performance over de komst nieuwe wielen en een uitgebreide bodykit. Ook het interieur van Tesla's kleinste model moet volledig aan smaak van de klant aan te passen zijn. Over aanpassingen aan de aandrijflijn wordt niet gesproken, al is Unplugged Performance fan van het monteren van verlagingsset. Reken overigens op een fors prijskaartje. Unplugged Performance spreekt namelijk van een auto die in een zeer beperkte oplage met de hand wordt aangepast en die bestemd is voor een "[...] zeer selecte groep" klanten.