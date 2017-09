Slideshow

Uitzwaaimodel: Subaru XV als Outdoor Edition Zonder meerprijs volgehangen

Subaru's XV is voortaan ook als Outdoor Edition te krijgen. Wie dit pakket bestelt, krijgt een met stoere extraatjes voorziene cross-over afgeleverd.

Eind dit jaar brengt Subaru niet alleen een volledig nieuwe Impreza, maar ook een hagelnieuwe XV op de Nederlandse markt. Die laatste is net als voorheen een Impreza Hatchback met een fikse dosis cross-over DNA. Voorlopig staat de huidige XV nog in de Subaru-showrooms en om dat model een op een passende manier uit te zwaaien heeft Subaru de Outdoor Edition in het leven geroepen.

De XV is van nature al uitgerust met zaken als kunststof wielkastranden en stoer ogend bumperwerk, maar met het Outdoor-pakket doet Subaru daar nog een flinke schep bovenop. De XV komt te beschikken over skidplates op de voor- en achterbumper en een extra beschermplaat bij de dorpels. Handig als je de vierwielaangedreven XV naast het asfalt de sporen geeft. Op de achterbumper is een extra beschermrand geplaatst die beschermd tegen beschadigingen die tijdens het in- en uitladen kunnen ontstaan. In de bagageruimte legt Subaru een dikke rubberen mat.

Het Outdoor Edition-pakket is leverbaar op zowel de Comfort- als de Premium-uitvoeringen van de XV. Een meerprijs? Die is er niet! Tot en met 31 oktober is de XV Outdoor Edition te bestellen.