Slideshow

Uitgelicht: Volkswagen's weg naar de top Bewogen groeispurt in zwaar weer

De Volkswagen Group mag zich de grootste autobouwer ter wereld noemen. Jarenlang streefde het concern dit doel na, en 2016 was het jaar waarin het daadwerkelijk lukte. We kijken terug op de stappen die het bedrijf de afgelopen vijf jaar zette aan de hand van de verkoopcijfers.

De auto's, vrachtwagens en bussen die de Volkswagen Group verkoopt, komen van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bugatti, Lamborghini, Bentley, MAN en Scania. Met de verkoop van al die merken bij elkaar wist het bedrijf 2016 af te sluiten als grootste autoconcern ter wereld. Jarenlang stelde Volkswagen zichzelf als doel om marktleider Toyota voorbij te groeien. Natuurlijk draagt het brede scala aan merken bij aan het grote aantal verkochte auto's, terwijl er onder de Toyota Motor Company veel minder merken vallen. Over de afgelopen vijf jaar steeg de jaarlijkse verkoop met ruim 1,2 miljoen auto's van 9,07 miljoen naar 10,3 miljoen. Waar zat de groei? We pakken de jaarcijfers vanaf 2012 erbij.



2012

In 2012 bereikte de Volkswagen Group voor het eerst de mijlpaal van 9 miljoen verkochte auto's. Dat betekende een forse groei van 11,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het grootste aandeel kwam van het merk Volkswagen (5,74 miljoen), gevolgd door Audi (1,46 miljoen). In augustus 2012 nam het concern Porsche over, wat ook bijdroeg aan de totale groei. Vooral de verkoop in Noord-Amerika groeide in 2012 sterk: ruim 26 procent. Ook in Azië gingen de zaken er flink op vooruit met een verkoopgroei van ruim 23 procent.



2013

Een jaar later groeide de verkoop wederom, maar wel iets minder snel: 5 procent. Wederom was het Volkswagen waar de grootste aantallen (5,74 miljoen) van werden verkocht. In het eerste volle jaar dat Porsche onder de Volkswagen Group viel, wist het merk ruim 160.000 auto's te verkopen. Waar de verkopen in Europa en Zuid-Amerika achterbleven ten opzichte van een jaar eerder, groeide de markt wederom in Noord-Amerika (+ 5,6 procent) en in Azië (+ 14,7 procent).



2014

Misschien wel de belangrijkste mijlpaal in jaren, werd in 2014 bereikt. Toen ging de Volkswagen Group voor het eerst voorbij de 10 miljoen verkochte auto's. De totale groei van 4,2 procent was vooral te danken aan de blijvende stijging in verkoopaantallen in Azië. Daar groeide de markt nog eens 11,3 procent. Maar liefst 4,06 miljoen nieuwe auto's van de Volkswagen Group gingen daar de weg op. In Noord-Amerika was er groei, maar minder dan een jaar eerder. De Zuid-Amerikaanse markt kelderde verder in 2014.



2015

En toen kwam 2015. Hét jaar van het dieselschandaal. Dat merkte de Volkswagen Group ook in de verkoopcijfers. Voor het eerst in elf jaar wist het concern namelijk geen verkoopgroei te realiseren. Het verminderde vertrouwen in vooral Noord-Amerika zorgde ervoor dat de stevige groei van de jaren ervoor stagneerde. In Azië werd voor het eerst in jaren een verkoopdaling genoteerd. In Zuid-Amerika werd een nieuwe diepte bereikt met een afname in de verkoop van bijna 30 procent. Al met al zorgde het ervoor dat de mijlpaal van 10 miljoen van een jaar eerder niet werd gehaald. De teller bleef op 9,93 miljoen steken. Overigens was het bij de personenauto's alleen Volkswagen waar er minder (- 5 procent) van werden verkocht, wat de imagoschade illustreert.



2016

Met het dieselschandaal en de afwikkeling daarvan volop gaande, werd 2016 een lastig jaar voor de Volkswagen Group. Het beschadigde vertrouwen moet worden hersteld. Het doel wat ooit gesteld was om de grootste autobouwer ter wereld te worden, leek ondergeschikt. Toch is het gelukt. Op Zuid-Amerika na, werd er op elk continent weer een groei in de verkoop gerealiseerd. Zelfs in Noord-Amerika trok de verkoop heel licht aan (+ 0,8 procent). Na de terugval in 2015 zorgde 2016 voor een totale wereldwijde groei van 11,8 procent. De weg omhoog lijkt dus weer snel teruggevonden.