Uitbreiding: Range Rover Velar! Prijzen al bekend

Land Rover vond tussen de Range Rover Evoque en de Sport een gat dat het merk liever niet meer in zijn gamma zag. Deze splinternieuwe Velar moet die leegte opvullen!

Onlangs kondigde Land Rover aan een nieuw lid aan de Range Rover-familie toe te voegen. De naam van het model tussen de Range Rover Evoque en de Range Rover Sport was al even bekend. Ook lekte de auto eerder vandaag al uit, maar nu is het tijd voor de officiële beelden én alle details van de Velar.

De Velar maakt net als de nieuwe Discovery gebruik van het Lightweight Aluminium Architecture-platform. Dat betekent onder andere een hele rits bekende motoren. Bij de introductie komen vijf motoren beschikbaar. Zo noemt Range Rover al de 180 pk sterke 2.0 diesel en de 240 pk sterke variant. Aan de bovenkant wordt het dieselgamma afgerond met een 300 pk sterke 3,0-liter V6. Op benzinevlak is er een nieuwe viercilinder met 250 pk, een blok dat later ook met 300 pk op de prijslijst komt te staan. Topper is de 380 pk sterke 3.0 V6-benzinemotor, een blok waarmee de Velar in 5,7 tellen naar de 100 km/h sprint.

De Velar is met een lengte van 4,80 zo'n vijf centimeter korter dan een Range Rover Sport, ook de wielbasis van 2,87 is iets minder riant dan die van z'n grote broer. Daarmee valt de Velar qua maatvoering tussen auto's als de X3, Q5 en GLC en de grotere X5, Q7 en GLE.

Standaard beschikt de auto over geknepen ledkoplampen. Opvallend zijn ook de volledig vlakke portiergrepen, de koperkleurige details en de 22-inch wielen. Volgens Range Rover is de Velar met een cW-waarde van 0,32 de meest gestroomlijnde 'Ranger' ooit gemaakt. De bagageruimte meet 673 liter.

Nieuw interieurdesign

Niet alleen het uiterlijk wijkt af van dat van zijn broers, ook het interieur is anders vormgegeven dan wat we kennen. Zo zijn er twee 10 inch metende touchscreens, waarmee zaken als de klimaathuishouding en het infotainment geregeld kunnen worden. Bovendien zijn de zwevende draaiknoppen onder het onderste touchscreen contextgevoelig. In het aircomenu worden ze gebruikt om de temperatuur te regelen. Wanneer het Terrain Response-systeem wordt geselecteerd, fungeert de linker draaiknop als selectiehendel voor de verschillende standen daarvan.

Zoals het een Range Rover betaamt moet de Velar goed presteren in het terrein. Voorlopig zijn vierwielaandrijving en het genoemde Terrain Response-systeem altijd standaard. Het uitgebreidere Terrain Response 2 is optioneel en hetzelfde geldt voor luchtvering. Adaptieve schokdempers zijn altijd standaard. Tegelijkertijd belooft Land Rover dat de nieuweling de meest dynamisch sturende auto is die het bedrijf ooit heeft gebouwd. Design, elegantie en verfijning stonden bij het ontwerpen daarom hoog op het lijstje.

Bestellen kan per direct. De Velar met 180 pk 2,0-liter dieselmotor onder de kap, gekoppeld aan een achttrapsautomaat van ZF, gaat minimaal € 73.800 kosten. Op benzinevlak start de lijst met de 250 pk-variant, eveneens gekoppeld aan een automaat, die minimaal € 75.000 moet opbrengen. En die naam? Velar is afgeleid van het Italiaanse woord velare, dat sluier betekent. Het is een verwijzing naar de eerste prototypes van de oer-Range Rover.