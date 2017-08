Slideshow

'Uber stopt met autolease in VS' Taxideel blijft intact

Uber Technologies, het bedrijf achter de bekende taxi-app, is van plan zijn activiteiten op het gebied van autolease in de Verenigde Staten te staken vanwege hoge verliezen. Dat meldden ingewijden bij Uber aan zakenkrant The Wall Street Journal.

Uber is volgens de bronnen van plan de divisie te sluiten of grotendeels te verkopen, voor het einde van het jaar. Ongeveer vijfhonderd arbeidsplaatsen kunnen daardoor in gevaar komen, wat neerkomt op circa 3 procent van het personeelsbestand bij Uber. Naar verluidt heeft het bestuur van Uber vorige maand besloten het onderdeel te gaan afbouwen.

Uber zou in 2015 met een investering van circa 600 miljoen dollar het onderdeel hebben opgezet, gericht op het leasen van auto's aan klanten met een minder sterke kredietwaardigheid. Maar vanwege het intensieve gebruik van de leaseauto's en hoge kosten was er zoveel waardeverlies dat ondanks de hogere leasetarieven er toch forse en onhoudbare verliezen geleden worden met de activiteiten.

De vloot van de leasedivisie van Uber genaamd Xchange Leasing bedraagt circa 40.000 auto's door de gehele VS. Uber had ook te maken met leaserijders die niet aan hun financiële verplichtingen konden voldoen. Daarnaast moest Uber in januari nog een boete betalen van 20 miljoen dollar van Amerikaanse toezichthouders omdat het valse of misleidende claims had gedaan over zijn lease-activiteiten.