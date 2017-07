Slideshow

Uber-rivaal Azië haalt 2 miljard dollar op Grab verwacht nog een half miljard

De Aziatische Uber-rivaal Grab heeft 2 miljard dollar opgehaald in een investeringsronde. Het geld komt van telecombedrijf Softbank en de Chinese Uber-concurrent Didi Chuxing.

De investering komt neer op een alliantie tussen het Singaporese Grab en Didi, dat eerder na een miljarden verslindende concurrentiestrijd met Uber in China aan het langste eind trok. Grab is actief in Singapore en in steden in onder meer Thailand, Maleisië en Indonesië. Daar zijn ook taxi's te bestellen via de app van Uber.

Grab liet maandag weten te rekenen op nog ongeveer een half miljard dollar extra van niet toegelichte nieuwe en bestaande investeerders. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op meer dan 6 miljard dollar, waarmee het de grootste start-up in de regio is. Uber werd na zijn nederlaag in China, waar zijn activiteiten door Didi Chuxing werden overgenomen, ook verjaagd uit Rusland. Concurrent Yandex slokte daar de Russische tak van Uber op. De kans was door het vertrek uit die twee grote markten aannemelijk dat Uber zijn positie in regio's als Zuidoost-Azië zou willen uitbouwen.

In Zuidoost-Azië wonen twee keer zo veel mensen als in de Verenigde Staten, het thuisland van Uber. Bovendien zit het internetgebruik er nog flink in de lift wat het gebruik van taxi-apps stuwt. Voor Uber kan het verstevigen van zijn positie in die regio belangrijk zijn om zijn groei buiten de VS en Europa op peil te houden.