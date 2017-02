Slideshow

Video: Twintig jaar Euro NCAP 160 miljoen euro tegen de muur

Deze week is het precies twintig jaar geleden dat Euro NCAP zijn crashtests introduceerde. Sindsdien werden 1.800 auto's moedwillig in puin gereden en kreeg menig fabrikant grijze haren van het instituut.

160 miljoen euro werd in twee decennia besteed om nieuwe auto's te beoordelen op hun veiligheid en zo hun fabrikanten te stimuleren kritischer naar hun eigen producten te kijken. Zo'n 1.800 auto's werden in die periode, volgehangen met sensoren en door dummy's bemand, naar hun einde geschoten. Tegenwoordig hebben negen van de tien in Europa verkochte nieuwe auto's een Euro NCAP-beoordeling.

Door de jaren heen werden de eisen aangescherpt, maar ging Euro NCAP ook naar meer aspecten van de veiligheid kijken, zoals de gevolgen voor voetgangers van een aanrijding. Volgend jaar gaat het instituut aan de slag met het beoordelen van systemen die fietsers moeten herkennen en aanrijdingen daarmee voorkomen.

In de eerste testronde van Euro NCAP in 1997 figureerden zeven compacte modellen. De Volkswagen Polo en Ford Fiesta scoorden met drie van de (toen maximaal) vier sterren voor volwassen inzittenden het hoogste. Toenmalige succesnummers als de Nissan Micra, Vauxhall (Opel) Corsa, Fiat Punto en Renault Clio gingen met twee sterren naar de sloop, terwijl de Rover 100 met één enkele ster het schaamrood op de Britse kaken werd bezorgd. Op het gebied van voetgangerbescherming scoorde toen eigenlijk iedereen matig tot slecht.

De grote fabrikanten stelden destijds dat de eisen zo zwaar waren, dat vier sterren niet haalbaar was, memoreert Euro NCAP. Volvo haalde die kritiek vijf maanden later onderuit door met de S40 als eerste vier sterren voor inzittendenbescherming te scoren.

Voormalig voorzitter van Euro NCAP Max Mosley is trots op wat Euro NCAP heeft bewerkstelligd: "Duizenden dodelijke ongelukken zijn voorkomen, de vraag van de klant naar veiligheid is groot, fabrikanten strijden om de hoogste veiligheidsbeoordeling en de normen op het gebied van voertuigveiligheid worden steeds hoger."

In hoeverre dat laatste de verdienste van Euro NCAP is, zullen we nooit weten. Maar dat de waakhondfunctie van NCAP waardevol is, bleek enkele maanden geleden weer toen Latin NCAP ontdekte dat bepaalde types van Nissan, waarvan in Brazilië gebouwde exemplaren goed scoorden, als latere Mexicaanse producten door de mand vielen. Bovendien heeft Euro NCAP zich bewezen als poortwachter die nieuwkomers met mogelijk dubieus veiligheids-normbesef buiten de deur houdt.