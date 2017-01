Slideshow

Tweemaal onder het mes: Honda City en Mobilio Rationele Honda's uit Azië

Honda heeft op één dag twee kleine facelifts gepresenteerd. We maken kennis met de bijgewerkte City en de opgewaardeerde Mobilio.

Eind december stuurde Honda een reeks afbeeldingen de wereld in waarop enkele details van de gefacelifte zesde generatie City te zien waren. De bijgepunte sedanversie van de Jazz is nu in zijn geheel gepresenteerd.

De snoet van de nieuwe City is meer in lijn gebracht met de voorzijde van de nieuwe Civic. Honda monteert een chroomkleurige strip op de grille die optisch lijkt door te lopen in de koplampunits. De koplampunits zelf zijn nieuw en zijn voorzien van led-dagrijverlichting. Ook de bumper is opnieuw getekend. Ook de achterzijde is niet ongemoeid gelaten. Ook hier vinden we nieuwe lichtunits en wat chroomkleurige afwerking. Op infotainmentgebied profiteert de hier niet leverbare compacte sedan een nieuw 6,8-inch metend scherm voor het infotainmentsysteem. Het motorengamma, bestaande uit een 1.5 benzine- of dieselmotor blijft ongewijzigd.

Dan is er de Mobilio, een zevenzits MPV op basis van de compacte Honda Brio, een auto die vorig jaar al op de snijtafel werd gelegd. De MPV vercheen in 2013 ten tonele en wordt door Honda ook gemoderniseerd. De uiterlijke wijzigingen ten opzichte van zijn voorganger zijn substantieel. De Mobilio heeft een volledig nieuwe voorzijde en kijkt stukken agressiever de wereld in dat 'het origineel'. De MPV, die het op neemt tegen auto's als de Renault Lodgy (bij ons Dacia), beschikt over een 118 pk sterke 1.5 Vtec benzinemotor. De komende maanden wordt de auto uitgerold in landen als Indonesië, India, Maleisië en Thailand.