'Tweederde Amerikaanse Smart-dealers stopt' Overstap naar elektrisch doet deur dicht

Het besluit van Smart om in de VS louter elektrische auto’s te verkopen, wordt door de dealers aldaar niet als goed nieuws gezien. Althans, dat is een interpretatie van het feit dat 58 van de 85 dealers zegt er de brui aan te geven.

Met nog 27 vestigingen zou het netwerk van Smart-dealers kleiner zijn dan dat van Lamborghini, Lotus en Ferrari, meldt Automotive News. De cijfers zijn nog niet de officiële uitkomst van het onderzoek van Mercedes-Benz, maar zouden al wel zijn bevestigd door een woordvoerder van Mercedes-Benz. De 27 dealers die wél Smarts willen blijven verkopen, zijn logischerwijs vooral gevestigd in staten waar elektrisch rijden stevig gestimuleerd wordt. Dat betekent dat ze vooral in grote steden aan de Oostkust, in Florida en in – uiteraard – Californië.

Smart heeft het besluit om alleen nog maar elektrische versies te verkopen in de VS, naar verluidt genomen omdat er door de relatief lage brandstofprijzen te weinig vraag zou zijn naar de brandstofgestookte variant. In 2016 verkocht het merk 6.211 auto's in de VS, 17 procent minder dan in he tjaar daarvoor. Dit jaar wordt die dalende lijn voortgezet en werden er tot op heden maar liefst 30 procent minder Smarts verkocht dan voorheen. Het totaal staat in 2017 op slechts 2.165 exemplaren.