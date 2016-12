Slideshow

Tweede Volkswagen I.D. Concept naar Detroit Is dit de terugkeer van het Volkswagenbusje?

Volkswagen laat de eerste afbeeldingen zien van de concept-car die het meeneemt naar de North American Auto Show in Detroit!

In september liet Volkswagen de I.D. Concept in Parijs zien, een conceptuele voorproef op wat volgens Volkswagen een extreem belangrijke auto voor het merk gaat zijn. De I.D. Concept liet zien wat we van toekomstige (elektrische) Volkswagens kunnen verwachten. Een productieversie van de 170 pk sterke elektro-VW moet omstreeks 2020 in de showrooms te vinden zijn.

Dat de I.D. Concept zoals we die enkele maanden zagen niet alleen blijft, blijkt vandaag. Volkswagen toont een reeks details van een tweede I.D. Concept, een auto die we tijdens de North American International Auto Show in Detroit te zien krijgen. Het studiemodel krijgt twee elektromotoren, vierwielaandrijving en volgens Volkswagen een 'multifunctioneel interieur'. Net als de I.D. Concept maakt de nieuwe concept-car gebruik van het elektrische modulaire MEB-platform. Ook deze I.D. Concept is uitgerust met autonome technieken.

De afbeeldingen maken duidelijk dat Volkswagen weer lijkt te spelen met de terugkeer van een 'Volkswagenbusje', iets waar de laatste jaren om de zoveel tijd weer een nieuw gerucht over opduikt. Dit keer lijkt het menens te zijn.

Al in 2001 liet Volkswagen de Microbus Concept zien. Tien jaar later, in 2011, kwam Volkswagen met een soortgelijke concept-car te komen, de Bulli. Dit jaar schoof Volkswagen de Budd-e naar voren, opnieuw een studiemodel die wat design betreft sterk hintte naar de komst van een retrobus.