Twee in één: Italdesign en Airbus Pop.Up The sky is the limit

Italdesign en Airbus laten met de Pop.Up Concept zien wat er volgens hen gebeurt als je rijden en vliegen combineert.

De Pop.Up bestaat uit drie delen: een zelfrijdend platform, een cabine en een drone. De auto kan volgens zijn makers door middel van kunstmatige intelligentie besluiten of een route het best rijdend of vliegend afgelegd kan worden. Mocht vliegen de beste optie zijn, dan ontkoppelt de cabine van het platform en pakt de drone hem over. Waar die drone dan vandaan komt en wat er vervolgens met het rijdende gedeelte gebeurt, blijft nog een beetje vaag. In een promotievideo zien we dat het platform achtergelaten wordt bij een laadstation dat speciaal voor de auto ingericht lijkt, dus niet zomaar op de weg. Dat suggereert dat je niet zomaar overal van rijden op vliegen over kunt gaan.



Zowel de drone als het rijdende platform van de Pop.Up zijn volledig elektrisch. Rijdend zou je op één lading 130 kilometer moeten kunnen afleggen. Vliegend is dat hooguit 100 kilometer. Het klinkt allemaal nog behoorlijk als toekomstmuziek en er is ook nog geen concreet productiedoel voor de Pop.Up. Het is in ieder geval weer eens wat anders, zullen we maar zeggen.