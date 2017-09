Slideshow

TVR is terug met de Griffith! Karaktervol merk herboren

TVR is terug! Het herboren Engelse merk heeft na een lange teasercampagne het doek van de Griffith getrokken.

We hebben er lang op moeten wachten, maar na jaren is TVR eindelijk terug en wel met een volledig nieuwe Griffith, een naam die het merk voor het eerst in 1991 toepaste. De nieuwe geweldenaar is tijdens het Goodwood Revival-festival in Engeland gepresenteerd.

De Griffith is een 4,31 meter lange, 1,85 meter brede en slechts 1,24 meter hoge sportcoupé die door CEO Les Edgar als een 'Britse musclecar' wordt getypeerd. De 1.250 kilo wegende Griffith is daarmee net even kleiner dan auto's als de Porsche 911 en de F-Type van Jaguar, maar wat vermogen betreft moet de TVR zich makkelijk met auto's van dat kaliber kunnen meten. De Griffith maakt gebruik van TVR's iStream-platform, een basis die is samengesteld uit een combinatie van koolstofvezel en staal.

De Griffith heeft een 475 pk sterke en 5,0-liter grote V8 in z'n fraai gewelfde neus, een blok dat in samenwerking met het legendarische Cosworth tot stand is gekomen. Het vermogen wordt via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen gestuurd. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h moet in minder dan vier tellen zijn gefikst.

TVR belooft een gewichtsverdeling van 50:50 over de voor- en achterzijde. De Brit heeft een volledig vlakke bodem waarmee de auto zich eenmaal op snelheid naar het asfalt zuigt. In eerste instantie komen 500 Launch Editions beschikbaar, exemplaren die zaken als volledig leren bekleding en uitgebreid infotainmentsysteem krijgen.

De vanafprijs van deze herboren Griffith ligt op 90.000 pond, omgerekend net geen 100.000 euro. Uiteindelijk wil TVR jaarlijks tot 1.000 auto's bouwen.