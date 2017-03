Slideshow

TVR gunt klanten blik op nieuw model Is de nieuweling te gewoon?

Potentiële kopers van de eerste nieuwe TVR sinds de ondergang van het merk in 2013, mochten de nieuweling onlangs vast bewonderen. Afgaande op reacties op internet leidt de kennismaking niet tot onverdeeld enthousiasme.

De nieuwe TVR is al eerder geteased, maar ook toen koos TVR ervoor om de afbeeldingen in eerste instantie aan potentiële klanten te openbaren. Nu zijn de tekeningen alsnog online beland, deze keer via Autocar. De nieuwe Brit is een sportauto in de traditionele zin van het woord, dus met een lange motorkap en een korte kont. De nieuwe schetsen tonen verschillende mogelijkheden voor de voor- en achterlichtunits, waarbij de L-vormige variant van de achterste exemplaren sterk aan die van de Sagaris doet denken.

Toch lijkt de nieuweling niet bij alle potentiële kopers de handen op elkaar te krijgen. Na de voorpresentatie van het model, waarbij mensen die reeds een aanbetaling hebben gedaan de auto konden bekijken, zijn de nodige kritische geluiden te horen. De prijs valt hoger uit dan aanvankelijk werd voorspeld en bovendien zou de auto niet 'gek' genoeg zijn voor een TVR. Knotsgekke details zoals de Sagaris en Tuscan die in overvloed hebben, ontbreken namelijk. Desgevraagd zou TVR-baas Les Edgar hebben aangegeven dat dit in aanloop naar het productiemodel niet gaat veranderen, wat voor in ieder geval één potentiële koper reden was om uit het aankooptraject te stappen. Anderzijds hoopt TVR met de kennelijk wat mildere vormgeving een breder publiek aan te spreken. Het merk kende in het verleden weliswaar een zeer trouwe en enthousiaste, maar ook vrij beperkte liefhebberskring. Met het motorische geweld zit het in elk geval wel goed: naar verluidt krijgt de toekomstige TVR een 5.0 V8 die een wagengewicht van slechts 1.200 kg hoeft te verplaatsen.