Turbinekracht: de Pininfarina H600 Luxe sedan met bijzondere aandrijflijn

In samenwerking met het Chinese Hybrid Kinetic Motors presenteert Pininfarina deze H600 Concept.

We hebben de afgelopen weken, zoals we inmiddels gewend zijn, steeds meer van de H600 Concept te zien gekregen. Nu is de auto daadwerkelijk onthuld. Zoals verwacht gaat het om een luxe sedan, met een mix van Italiaanse en Amerikaanse stijlinvloeden. De grote grille is behalve een leuk stijlelement ook nuttig: daarmee zuigt de auto lucht naar de turbine. De wat? Ja, deze auto heeft een turbine om elektriciteit mee te generen. Hoewel er over de aandrijflijn verder nog geen informatie wordt gegeven, kunnen we wel stellen dat de H600 Concept dus op een bijzondere manier aan zijn kracht komt.



De conceptauto blikt volgens beide bedrijven vooruit op meerdere volledig elektrische modellen van Hybrid Kinetic met deze techniek. Hybrid Kinetic Motors is gestationeerd in China en wordt gerund door de man achter Brilliance, Yang Rong. Het is de bedoeling dat de Italiaanse designstudio en de Chinese start-up in totaal 46 maanden met elkaar zullen samenwerken aan diverse auto's. De start is in ieder geval smaakvol, dus we zijn benieuwd wat we binnenkort nog meer van ze horen.