Trump waarschuwt General Motors Komende president hekelt import Mexicaanse Cruze

Donald Trump heeft General Motors (GM) opgeroepen de Chevrolet Cruze niet uit Mexico te halen.

"Maak het in de VS of betaal een grote grensbelasting'', meldt Trump op Twitter. De aankomende president van de Verenigde Staten heeft maar gedeeltelijk een punt als hij meent dat Chevrolet de Cruze uit Mexico haalt. De Cruze wordt namelijk nog gewoon in de Verenigde Staten gebouwd. Chevrolet gaf in 2016 wel aan dat een gedeelte van de Mexicaanse productie van de nieuwe Cruze in de VS verkocht zou gaan worden, omdat de Amerikaanse fabriek in Ohio de binnenlandse vraag niet bij zou kunnen benen.



Het is niet de eerste keer dat Trump zijn ongenoegen uitspreekt richting een grote Amerikaanse autofabrikant. Eerder noemde hij Ford's plannen voor een nieuwe fabriek in Mexico "...een volstrekte schande." De republikein hamert er onder andere op dat de productie binnen de grenzen van de VS moet plaatsvinden, ten behoeve van werkgelegenheid.