'Trump haalt uit naar Duitse automakers' 'Duitsers zijn slecht'

Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt dan wordt de verkoop van Duitse auto's in de Verenigde Staten op een of andere manier aan banden gelegd. Volgens Trump zouden er veel te veel Duitse auto's rijden in de Verenigde Staten, terwijl in Duitsland in verhouding nagenoeg geen auto's van Amerikaanse makelij zouden rijden.

Volgens het Duitse magazine Der Spiegel zou Trump tijdens zijn bezoek aan Brussel in gesprekken achter gesloten deuren hebben uitgehaald naar de Duitse auto-industrie. ,,De Duitsers zijn slecht, erg slecht. Kijk naar de miljoenen auto's die zij in de Verenigde Staten aan de man brengen. Verschrikkelijk. Daar gaan we een stokje voor steken", aldus Trump volgens Der Spiegel.

Het is niet voor het eerst dat Trump zich over de kwestie uitlaat. Eerder dreigde hij in een interview met Bild met een importheffing van 35 procent voor buitenlandse auto's die in de VS worden verkocht.